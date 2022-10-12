تكريم طالبة عثرت على 100 جنيه وإعادتها لصاحبتها في المنوفية.. أخلاقنا الحلوة

رغم بساطة المبلغ إلا أن طالبة المنوفية التي لم تتعدى الـ10 سنوات ضربت المثل في الأمانة والإخلاص عقب عثورها على مبلغ مالي 100 جنيه أثناء تواجدها في المدرسة، وعلى الفور سلمته إلى المعلم والذي سلمه إلى إدارة المدرسة، لتلقى إشادة وتفاعل كبير بين الجميع في المدرسة.

تكريم الطالبة على أمانتها

كرم صلاح الخولي مدير مدرسة الشهيد خليل أحمد في قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، الطالبة جيهان صبحي قنديل على أمانتها في العثور على مبلغ مالي وإعادته إلى زميلتها، إذ تبين أن هذا المبلغ ملك إحدى الطالبات في المدرسة وكان مصروفات دراستها.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أنه بمجرد علمه بأمانة الطالبة جيهان أسرع ومعه شهادة تقدير وسلمها لها في الفصل، ولم يكتف مدير المدرسة بهذا التكريم فقط، بل كرمها أيضا في طابور الصباح وأثنى على أمانتها وحرصها على رجوع المال إلى صاحبه، وأمر جميع الطلاب أن يأخذوا جيهان مثالا في الأمانة والخلق .

تفاعل وترحيب من رواد التواصل الاجتماعي

وشارك العديد من أهالي قرية زنارة صور لجيهان أثناء تكريمها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي لاقت تفاعل وترحيب كبير على أمانتها وإخلاصها، إذ قال تامر المصري أحد أهالي القرية: «الطالبة جيهان مثال للأمانة وحسن الخلق وتستحق التكريم».