استئصال ورم خبيث يزن 20 كيلو من رحم مسنة بمستشفى التأمين ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، نجاح فريق طبي بمستشفى التأمين، في إجراء عملية جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة يزن 20 كجم، وإنقاذ حياتها.

واشار إلى حجز المريضة تحت الملاحظة، واستكمال العلاج بالمستشفى حتى استقرت حالتها، لافتة إلى أن هذه الجراحة تعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة الجراحات الدقيقة التى تجرى بالمستشفى الفترة الأخيرة.

استقبال سيدة تعاني من ورم خبيث بالمبيض

وأشار مدير التأمين الصحي بني سويف في تصريحات صحفية، اليوم، الى أن مستشفى التأمين الصحي قد استقبل المريضة «س.ح.ح»، 63 سنة، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين أنها تعاني من ورم خبيث بالمبيض وتم استئصال جذري للرحم والمبايض وورم يزن حوالي 20 كجم، مثنياً على مهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة.

تأمين بني سويف: استئصال ورم ضخم من رحم سيدة من العمليات النادرة

من جانبه، قال الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى التأمين الصحي، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، والتي تعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريقا طبيا جراحيا على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.

في حين أشار الدكتور أحمد ناجى مدير الخدمات الطبية إلى أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التى يقوم بها أطباء المستشفى فى الآونة الأخيرة، وبدعم ورعاية الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يشيد بمستشفى التأمين الصحي والطاقم الطبي

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى التأمين الصحي وآخرها تلك الجراحة التي أنقذت سيدة من أبناء محافظة بني سويف، موجها الشكر للطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة.

وتكون الفريق الطبي من الأطباء عبد الغني محمد، استشارى جراحة الأورام، و أحمد فتحى وخالد جمعه أخصائي جراحة الأورام، ومروة شاكر رئيس قسم النساء، بجانب مشاركة الدكتور أحمد قرنى، استشاري التخدير، والدكتورة منة نور زمالة تخدير، اخصائى مساعد تخدير تحت إشراف الدكتورة سناء عبد الرحيم مدير العمليات، بالإضافة إلى طاقم التمريض: صفاء سلامة، رئيس تمريض قسم العمليات، ومحمد سيد وصفاء حنفى ومى عبد التواب وإسلام عمر من تمريض العمليات.