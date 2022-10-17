مشروع تخرج هندسة المنصورة يصل بهم لمؤتمر المناخ «COP 27»

فكرة طلابية مختلفة، أبطالها طلبة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، اختاروا أن يكون مشروع تخرجهم له دور في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال ماكينة توفر بدائل صديقة للبيئة من حليات الآثاث والنوافذ والألواح الخشبية، ما يساعد في تقليل الأعتماد على الأخشاب والحفاظ على الأشجار رئة الكوكب، وهو المشروع الذي أهلهم لأن يكونوا ضمن المشروعات الخضراء المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

فكرة طلابية.. مشروع ماكينة لحام PVC

قال أحمد محمد أحد مؤسسي مشروع ماكينة لحام قطاعات PVC، إن فكرة المشروع طرأت على ذهنه، وذهن زملائه منذ عام، من خلال العمل على مشروع التخرج الخاص بهم، حيث بدأ المشروع بفكرة طموحة ونموذج أولي وتحول فيما بعد إلي النموذج الصناعي.

فكرة المشروع

وأضاف محمد، أن المشروع عبارة عن ماكينة لحام قطاعات PVC والمنتج المستخرج من الماكينه هو بديل أساسي للأبواب و الشبابيك الخشب و الالوميتال لأن بصمته الكربونية أقل بكتير من دورة تصنيع الألوميتال خصوصاً أن ال pvc ثان اكثر ماده في العالم يحدث لها إعادة تدوير، مؤكداً أن توفير الماكينة في السوق سيعمل بشكل كبير على نشر وتوسع ثقافه إستخدام ال PVC في الورش و المصانع.

وأكد أحد مؤسسي مشروع ماكينة لحام قطاعات PVC، أن المشروع سيقلل من استخدام الخشب الناجم عن قطع الأشجار و الغابات، وذلك هو السبب الأساسي في تغير المناخ.

مشروع بأيادي محلية

وأوضح أن الهدف من تصميم وتنفيذ الماكينة أن تكون محلية بصناعة مصرية بالكامل تتناسب مع السوق المصري ومنافسه لغيرها من الماكينات.

مشروع طلابي يحرز المركز الأول بين العديد من منافسيه

وأكد أحمد محمد، أن المشروع شارك في ثلاثة مسابقات وحقق بهم المركز الأول، وهم: مسابقه جامعة النيل، وتحدي مصر للصناعه 4.0، وصندوق دعم المبتكرين و النوابغ، مضيفًا، أن أنه خلال أيام سيتجه إلي مدينة شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ العالمي