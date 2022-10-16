وزيرة البيئة: مصر تطرح مبادرات عالمية في قمة المناخ بشرم الشيخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الاجتماع التحضيري لقمة المناخ من أهم المحطات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات المناخ، تعد خطوة أخيرة قبل بدء قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، ويعتبر هذا المؤتمر تمهيديا بالتشارك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أجندة قمة المناخ

وأضافت «فؤاد»، خلال لقاء ببرنامج «زووم أفريقا»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية سالي عاطف، أن مصر تستضيف قمة المناخ نيابة عن القارة الأفريقية، وبالتالي تتشارك مصر مع دولة أفريقية شقيقة لاستضافة المؤتمر التحضيري، والوصول لنوع من أنواع سد الفجوات في الموضوعات التي تطرح في أجندة قمة المناخ، وهي التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار والتمويل.

ولفتت إلى أنه بوجود وزاري على مستوى وزراء البيئة والمفاوضين نستطيع من خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تقريب وجهات النظر ونستمع بإتقان لكل أوجه النظر للوصول إلى أرض مشتركة.

وأوضحت أنه يتم إعادة صياغة مدينة شرم الشيخ لتكون مدينة خضراء على مستوى الفنادق والمطار ومحطات الكهرباء والنقل الكهربائي وإدارة المنظومة الجديدة للمخلفات، وعلى مستوى النجمة الخضراء بالفنادق، وهذا جزء لوجستي هام لانعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.

المرأة أكثر عرضة لآثار تغير المناخ

وأشارت إلى أن مصر ستطرح مجموعة من المبادرات العالمية في قمة المناخ التي تضع قضية المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة ودور المرأة، وهي الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، وكل هذه الملفات ستطرح أمام الوزراء في الكونغو لكي يتم إطلاقها في قمة المناخ.

وأكدت أن أبرز الدول المشاركة في قمة المناخ هي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند والصين والدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية والإمارات وسنغافورة ودول شرق آسيا والمالديف كتمثيل للدول الجزرية، «بقول لزميلاتي وزملائي وزراء البيئة وبقولهم مصر مستنياكم».