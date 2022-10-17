«مصر الخير»: نتبنى قضية المناخ وتأثيراته على الصحة من خلال مشروعات المؤسسة

قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تتبنى قضية المناخ وتأثيراته على الصحة من خلال مشروعات نفذتها «مصر الخير» لتوفير مياه الشرب النظيفة لآلاف الأسر في محافظات الصعيد، إذ قامت بتغيير مئات الآلاف من الأمتار لمواسير المياه ليصل لكل مستفيد كوب مياه نظيف لرفع مناعته الصحية ليقاوم الأمراض، بالإضافة إلى رفع وعيه تجاه المحافظة على صحته في المقام الأول يليها المياه التي توهب له الحياة في ظل فقر مائي يعاني منه العالم.

التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت بالتوعية لاستخدام قطع موفرة في استهلاك المياه على مستوى المدارس والمستشفيات والمساجد والمنازل، موضحة أن الأثر المباشر من التغيرات المناخية سيكون على الصحة، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتوقع حدوث 250 ألف حالة وفاة على مستوى العالم بسبب التغيرات المناخية في الفترة من 2030 إلى 2050.

مؤتمر المناخ

جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مصر الخير، اليوم، للإعلان عن تفاصيل تقرير المؤسسة الاول عن مساهمتها في العمل المناخي منذ 2016 وحتى الآن للتوعية بقضية التغيرات المناخية ودور المنظمات الأهلية لدعم الاقتصاد الأخضر، وذلك تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية بقضايا البيئة والاعداد للمؤتمر الدولي cop 27 مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية، والمقرر عقده في نوفمبر من العام الجاري 2022.

وأكدت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن التغير المناخي يؤثر على مناعة وجينات الجسم بسبب نقل المواد الكربونية من خلال الرياح عبر الحدود والأقاليم، موضحة أن 36% من خدمات الصحة تقدم للمواطن من المجتمع المدني.

توعية المواطنين

ونوهت الجوهري بأن دور مؤسسة مصر الخير بشكل مباشر حول مياه الشرب والصرف الصحي باعتبار أن كوب الماء النظيف هو أهم طرق الوقاية للعديد من الأمراض، وذلك من خلال شراكة مع شركات مياه الشرب في توعية المواطنين فضلا عن ابصال وصلات مياه نظيفة الأسر في القرى والمحافظات.