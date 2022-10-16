افتتاح نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ «COP 27» في جامعة أسيوط

افتتحت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ «COP 27»، والذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد محمود، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ونخبة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وحشد من طلابها المشاركين في النموذج ممثلين عن 22 دولة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بالقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما توليه من اهتمام مكثف بقضايا البيئة وبحث سبل حل لما تواجهه من مخاطر تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، وذلك ترسيخاً لأسس العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، وذلك خلال افتتاح نموذج محاكاة قمة المناخ.

تكاتف الجهود لبحث قضية تغير المناخ

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لبحث قضية تغير المناخ لما يمثله من تحدٍ خطير تسبب في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الإقتصادي، ما يستلزم تحركًا موحداً عاجلاً لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مؤكداً على حرص الجامعة خلال العقود الماضية على بناء مؤسسة تعليمية قوية لا تنفصل عما يواجهه الوطن من مشاكل وتحديات أو أزمات محلية أو عالمية، وهو ما أهلها للمشاركة القوية المنتظرة في مؤتمر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم.

وفي كلمته، أشاد الدكتور صلاح هاشم، بجامعة أسيوط، الجامعة الأم لكافة جامعات صعيد مصر، وبتعاونها البناء مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث كانت من أوائل الجامعات المصرية التي تم فيها إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي تهتم بعدد كبير من الملفات الاجتماعية للطلاب، مؤكداً على أهمية مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ومتمنياً التوفيق للمشاركين في النموذج في تقديم توصيات ناجحة ونتائج مماثلة لتلك المنتظرة من COP 27.

استعدادات مكثفة لقمة المناخ

من جانبها صرحت الدكتورة مها غانم بأن انعقاد النموذج يأتي في إطار ما تشهده الدولة المصرية من استعدادات مكثفة لإطلاق مؤتمر«قمة المناخ COP 27»، والمقرر انطلاقه 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ وحتى 18 من الشهر نفسه، بحضور قادة ورؤساء ممثلين عن 196 دولة من مختلف دول العالم، إلى جانب مسئولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف المتخصصين والنشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، مؤكدة على أهمية النموذج وتوصياته لمعرفة آراء الشباب في المشكلات التي تواجهها مصر والعالم في مجال البيئة واقتراحاتهم البناءة في إيجاد حلول لها وآليات فعالة لتنفيذ هذه الحلول.

نماذج محاكاة ناجحة

كما أشاد الدكتور أحمد عبد المولى بالجهود التي يبذلها طلاب الجامعة لتقديم نماذج محاكاة ناجحة لمختلف المؤتمرات، مؤكداً أن الشباب هم المحرك الأهم لكل نجاح بالجامعة بل وبالوطن كله، مشيراً إلى أن الطلاب ممثلي الدول الأطراف بالأمم المتحدة بالنموذج يناقشون عدداً من المشكلات التي تواجه بلدانهم كآثار لتغير المناخ والتي تشمل تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر والتصحر، وفقر التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.