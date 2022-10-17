أسوان تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

تستعد محافظة أسوان للاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، وفي إطار ذلك يشهد مسرح فوري المكشوف بمدينة أسوان اليوم أولى فعاليات المهرجان الثقافي للاحتفال، وسط حضور عدد كبير من المواطنين.

احتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

وتستمر فعاليات الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني لمدة 5 أيام، بداية من اليوم 17 أكتوبر وحتى 21 من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة فرق من مختلف المحافظات وهي «الإسماعيلية، الوادي الجديد، أسيوط، توشكى، أسوان، وقنا للفنون الشعبية، وبني سويف، والأنفوشي، وفرقة الشلاتين، وكفر الشيخ للفنون الشعبية».

تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني مرتين كل عام

وتشهد محافظة أسوان استعدادات مكثفة لإقامة حفل تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني يوم 22 أكتوبر الجاري، طبقا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وذلك من أجل التسويق والترويج السياحي لـ«عروس المشاتي» أسوان.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني تتكرر مرتين كل عام، يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وتبدأ أحداثها بشروق الشمس وتستمر لنحو 20 دقيقة فقط، وتبدأ بتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً حتى تصل إلى حجرة قدس الأقداس، حيث يجلس الملك رمسيس الثاني بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين.