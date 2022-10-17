«طاقة النواب»: مكافحة التغيرات المناخية على رأس أولويات اللجنة

أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس المواب، تبني اللجنة حوارا مجتمعيا حول ملف حماية المحميات الطبيعية، باقتراح من وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة حسام عوض الله ومشاركة النائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلي اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، في مجلس النواب أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بقطاع البيىة.

وعرض عوض الله الخطة المقترحة لقطاع البيئة، وقال في كلمته إن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التداعيات البيئة وانعكاساتها على الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل مركزه الإنسان لإنتاج حلول تجمع بين الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والأمن المائي، وبين تغير المناخ.

التحول الأخضر

وأكد أهمية دعم التحول الأخضر في ظل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتتضمن قائمة من المشروعات ذات الأولوية في كل المجالات لتنفيذها في 2030.

واستعرض النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة ومن بينها قضية التغيرات المناخية، وجهود الدولة لمواجهة آثارها، والاستعدادات التي تجرى لعقد قمة المناخ cop27، وجهود الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة.

وناقش أعضاء اللجنة قضية تدوير المخلفات الصلبة وتلوث الهواء ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الضوضاء والبرنامج المصري لحماية الأذون، وقال عوض الله إن من ضمن الموضوعات على الأجندة جهود الدولة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك الادارة البيئية في الصناعة والطاقة واشار عوض الله الى ان اللجنة تتبني ملف حماية منظومة المحميات الطبيعية ضمن أولويات خطة عمل اللجنة.

وأوضح أن هناك تصنيفا بأن ثلث مساحة مصر محميات طبيعية، مؤيدا مقترح وكيلة اللجنة بعقد حوار مجتمعي تشارك فيه كل الأطراف، واقترحت النائبة رشا رمضان وكيل اللحنة تبني اللجنة حوارا مجتمعيا حول ملف وقضية المحميات الطبيعية، والتي تعد كنزا كبيرا يشارك فيها كل الأطراف المعنية، وتتبنى ملف المحميات الطبيعية وسبل حمايتها المحميات.