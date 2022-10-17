«النواب» يستجب لتعديل نائب «التنسيقية» بشأن تعريف السيارت صديقة البيئة

وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، محمد إسماعيل، بشأن المادة 3 من قانون إنشاء مجلس أعلى للسيارات، والخاص بتعريف السيارات الصديقة للبيئة، بما يتوافق مع ما قاله وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، في بداية الجلسة، حول ضرورة أن تشمل القوانين، النصوص العامة، دون الدخول في التفصيلات.

وقال النائب محمد إسماعيل إن التعريف الوارد من مجلس الشيوخ والحكومة للسيارات الصديقة للبيئة، كان يتضمن بعض التفصيلات ويغفل أخرى، مثل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، موضحا أن القانون حين تطرق إلى سيارات النظم المتقدمة، ذكر الكهربائية فحسب، بينما توجد سيارات هجينة، وأخرى تعمل بطاقة الهيدروجين، والديزل الحيوي، كما يمكن أن تظهر أنواعا جديدة.

ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل النائب محمد إسماعيل، الذي جاء كالتالي «يقصد بالسيارات صديقة البيئة، المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا، وفقا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة».