موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في انطلاقة الدوري المصري 2022-2023

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري، تحت قيادة مدربه الفني مارسيل كولر.

وكشفت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، في بيان، تفاصيل قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بعد إجراء قرعة المسابقة بأحد الفنادق المصرية.

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري الممتاز 2022-2023

ويلتقي النادي الإسماعيلي، نظيره الأهلي خلال الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023 يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي بالجولة الأولى من الدوري الممتاز

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة النادي الإسماعيلي والأهلي، الأربعاء المقبل، بعد حصولها على حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بشكل حصري للموسم الجديد، وتقام المباراة على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

الأهلي يسعى لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد

ويسعى النادي الأهلي لحصد بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما فاز بها نادي الزمالك خلال الموسم السابق بعد منافسة استمرت حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، إذ أبرمت إدارة النادي الأهلي صفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى التعاقد مع المدير الفني الجديد السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يفوز على الاتحاد المنستيري في ذهاب وإياب دور الـ32

واستطاع النادي الأهلي الفوز مؤخراً على الاتحاد المنستيري ذهاباً وإياباً في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتأهل للدور المقبل، بعد الفوز ذهاباً بنتيجة هدف مقابل لا شيء بأقدام مدافع الفريق «محمد عبد المنعم»، والفوز إياباً بثلاثية مقابل لا شيء وأحرز الأهداف «أحمد عبد القادر «هدف» – حمدي فتحي «هدفان»، بعد تقديم أداء قوي خلال المباراة.