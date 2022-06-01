النادي الأهلى يحتفل بصُناع «راجعين يا هوى» وذكرى أسامة أنور عكاشة

في إطار أنشطة اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، تنظم اللجنة احتفاء خاصا بنجوم مسلسل «راجعين يا هوى» للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة الذي مرت ذكرى رحيله الـ 12 منذ يومين، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يونيو في السابعة مساء بمقر النادي بالجزيرة.

وأضاف الناقد الفني باسم صادق، ومقرر اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي لـ «الوطن»: تحتفي اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة وأعماله التي أثرى بها الدراما الاجتماعية المصرية والعربية، باستضافة نجوم أحدث أعماله مسلسل «راجعين يا هوى»، وذلك ضمن لقاءات الصالون الثقافي الشهري بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية.

وأشار إلى أنه يقام الصالون في السابعة مساء، بقاعة كمال حافظ وبحضور نجوم العمل، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، والمنتج تامر مرتضى.

مسلسل «راجعين يا هوى»

مسلسل «راجعين يا هوى» من الأعمال المميزة خلال شهر رمضان، تأليف السيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة، ليعيد هذا العمل اسم المؤلف الراحل إلى الشاشة من جديد بعد 12 سنة من رحيله، شارك به نخبة من نجوم الفن، من بينهم: خالد النبوي وهنا شيحة، وفاء عامر، نور خالد النبوي، طارق عبدالعزيز، أنوشكا، وإخراج المخرج محمد سلامة.

أسامة أنور عكاشة:

وأسامة أنور عكاشة مولود في 27 يوليو في 1941، كاتب روائي وسيناريست، وهو أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما، قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تعتبر علامة في تاريخ الدراما المصرية والعربية من بينها «الشهد والدموع»، «ليالي الحلمية»، و«أرابيسك»، و«الحب وأشياء أخرى»، «الراية البيضا»، و«زيزنيا» وغيرها، ناقش خلالها عددا من القضايا الاجتماعية والوطنية مثل قضية الهوية والثقافة في مواجهة تغول المادية.

كما نشر نحو 6 أعمال أدبية من بينها، المجموعة القصصية «خارج الدنيا»، روايات «أحلام في برج بابل»، رواية «منخفض الهند الموسمي»، «وهج الصيف»، و«سوناتا لتشرين»، وتوفي الراحل أسامة أنور عكاشة في 28 مايو عام 2010.