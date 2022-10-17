«الوفد» يشيد بالحوار الوطني: يسير في الطريق الصحيح

أشاد حزب الوفد، بإجراءات الحوار الوطني، بعد انتهاء الاجتماع الحادي عشر اليوم، الذي أعلن فيه مجلس الأمناء، استمرار انعقاده لحين إطلاق جلسات النقاش الفعلي.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني يسير في الطريق الصحيح، والجلسات التحضيرية وضعت محاورا ولجانا فرعية تمثل مختلف القضايا المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف رئيس حزب الوفد: «قدمنا رؤيتنا لإدارة الحوار الوطني، وأعدها فريق من شباب وقيادات وخبراء الحزب في مختلف المجالات، وهي تركز على 3 محاور رئيسية تستهدف عملية إصلاح شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية»، مؤكدًا أن برنامج حزب الوفد يتضمن تصورات ورؤية شاملة لمختلف القضايا.

تطوير الصناعة والزراعة

وتابع يمامة، أن تطوير ملفي الصناعة والزراعة ضروري لدعم الاقتصاد القومي، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة في إطار دعم حقوق الإنسان وتنمية الحياة السياسية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرورا بتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطني شامل.

مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني وجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده الحثيثة بملف العفو الرئاسي، مؤكدا حرص الدولة على إعطاء فرصة ثانية لمن لم يتورط في قضايا عنف أو إرهاب.

واستعرض المجلس في اجتماعه الأخير اليوم، الأسماء المشاركة في الحوار الوطني والتوصيات والمقترحات التي سلمتها القوى الوطنية المختلفة في كل من المحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والاجتماعي».