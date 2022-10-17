مجلس أمناء الحوار الوطني يستعرض المرشحين للمشاركة في الجلسات

استعرض مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال الاجتماع الحادي عشر، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأسماء المرشحة للمشاركة في جلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.