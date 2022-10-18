أستاذ بـ«البحوث الزراعية»: التغيرات المناخية تؤثر على المياه.. ويجب تطوير أنظمة الري

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إنّ التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه موضوع في غاية الأهمية، لأنه يمس كل مواطن، لافتًا إلى أن كل المخلوقات في الكون تتأثر بتغير المناخ، ومصر من الدول المتأثرة بتلك التغيرات:«بالنظر إلى مصر، نجد أن معدل ضخ المياه من المسطات المائية عالي للغاية، ويبلغ أكثر 10 مليار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وانعكس الأمر على تملح التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر».

نوبات طقس متطرفة

وأضاف أستاذ المناخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق والإعلامية أمل صالح، أن لدينا تحديات كبيرة للغاية متمثلة في كيفية إنتاج محاصيل زراعية في ظل الظروف الصعبة القاسية التي نواجهها كارتفاع درجات الحرارة، علاوة على حدوث نوبات طقس متطرفة، وهذا ما يجعلنا نلجأ لمخزون مياه النيل والمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة يحدث تعرق للنبات كالإنسان، ويجب تعويض النبات بالمياه التي يفقدها عند طريق عمليات ضخ المياه، مشيرًا إلى ضرورة العمل على كيفية تطوير نظم الري، علاوة على إنتاج أصناف جديدة تتحمل الإجهاد والظروف القاسية.

انبعاثات الدول الصناعية

وأوضح أنه يجب الحد من انبعاثات الدول الصناعية، ومراعاة الدول النامية في التأثيرات الواقعة عليها، وتوصيل الدعم المادي للدول الفقيرة كي تستطيع التكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على الالتزام بالمواثيق والاتفاقات التي عقدت بخصوص تغير المناخ، مشيرًا إلى أن تلك الأساليب تعطي مردودًا سريعًا على الدول المتأثرة نتيجة تغير المناخ.