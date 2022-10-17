رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«الزراعة»: البحث العلمي طوق النجاة للبشرية في مكافحة التغيرات المناخية

كتب:

شريف سليمان
08:25 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
الدكتور محمد فهيم

الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التغيرات المناخية قضية مستجدة حتى إذا ارتبط الأمر بتغير في الجو أو الحرارة أو الأمطار، وبالتالي لن يفيد أبدا التعامل مع هذه القضية بالطرق التقليدية أو الممارسات العادية.

وأضاف فهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر شاشة EXTRA NEWS: «من هنا يكون تدخل البحث العلمي، إذا تحدثنا عن قطاع الزراعة، فإن المزارع المصري لديه قدرات على مدار آلاف السنوات إذ أنه لديه خبرات طويلة في زراعة كل المحاصيل وخاصة التقليدية منها».

خطورة التغيرات المناخية

وتابع مدير مركز التغيرات المناخية: «الشيء الوحيد الذي يقف أمامه المزارع المصري عاجزا تماما هو التغيرات المناخية، أي التقلبات الحادة في الطقس، وبالتالي يأتي دور البحث العلمي الذي يمثل طوق النجاة للبشرية في مكافحة التغيرات المناخية سواء في قطاع الزراعة أو الطاقة أو أي قطاع آخر».

أهمية استنباط حلول تعتمد على العلم

وشدد على أهمية استنباط حلول تعتمد على العلم؛ نظرا للتسارع الكبير في التغيرات المناخية، ومن هنا تأتي أهمية العلم، بحيث تكون هناك نماذج عددية ورياضية للتنبؤ ومعادلات مبنية على الرياضة والفيزياء لمعرفة أين يذهب هذا التغير في المناخ؟

اقرأ المزيد:

«مصر الخير» تعلن محاور وثيقة دعم المجتمع المدني لملف التغيرات المناخية

«الري»: مصر ستطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه

انطلاق مؤتمر «إنتاج الأرانب.. والتحديات التغيرات المناخية» الخميس المقبل

«منتجي الأرانب»: التغيرات المناخية سبب تراجع إنتاج الألبان والدواجن

«المصرية لمنتجي الأرانب»: التغيرات المناخية تتسبب في انتشار الأوبئة

6 توصيات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية لـ«المسيحي الإسلامي للتفاهم»
بقلم شريف سليمان