نصائح لتجنب «القاتل الصامت» في فصل الشتاء.. لا تغلقوا النوافذ

بدأ فصل الشتاء في الإسكندرية، وسائر محافظات مصر، إذ انخفضت درجات الحرارة وهطلت الأمطار التي وصلت إلى مرحلة الغزارة أمس في عروس البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يتبعه بدء المواطنين في استخدام سخانات المياه، الأمر الذي يحيطه بعض المخاطر في الأماكن عديمة التهوية، ويتعرض البعض للحوادث، بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون أو ما يعرف بمسمى «القاتل الصامت».

ما هو القاتل الصامت في الشتاء؟

الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وصفت ذلك الغاز بمسمى «القاتل الصامت» كونه غاز شديد الخطورة، ليس له لون أو رائحة و قابل للاشتعال ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

مخاطر غاز أول أكسيد الكربون

وأضافت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مخاطر التعرض إلى هذا الغاز، تتمثل في منع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، كما يؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية، ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وفقدان الوعي أو تشنجات أو إغماء في بعض الحالات.

كيفية تجنب الإصابة

ووضعت أستاذ السموم «روشتة» لتجنب الإصابة بتسمم غاز أول أكسيد الكربون، أبرزها 5 نصائح سلبية أي بمعنى عدم فعلها، وتجنبها، وهي: «عدم غلق نوافذ أماكن الغاز مثل المطبخ والحمامات، عدم استخدام البوتاجاز لتدفنة المنزل، عدم إيقاد أي لهب في حال الشك وجود تسرب للغاز ويجب غلق محابس الغاز، عدم استعمال أي مولدات للكهرباء خاصة التي تعتمد على البنزين أو الجاز في مكان مغلق، عدم استخدام مفاتيح الكهرباء عند الشك في وجود تسرب للغاز».

التعامل مع حالة التسمم

وأشارت إلى أن التعامل مع حالات التسمم بهذا الغاز تتم عبر فتح النوافذ ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وعند حدوث صداع أو دوخة أو شعور بالغثيان أو إغماء أو تشنجات أو شعور ببعض الآلام في الصدر أو صعوبة في التنفس يجب التوجه إلى أقرب مركز سموم.