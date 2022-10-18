طالب بأزهر أسيوط يعيد 70 ألف جنيه لصاحبهم: «كان رايح يعمل عملية»

مازالت صفة الشهامة والأمانة تغرز جذورها عميقا في تفاصيل المجتمع المصري، ومهما ظن البعض أنها اختفت، تطل فجأة بوجهها الجميل في مواقف مؤثرة لتثبت أن المواطن يطبق بالفطرة مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، وهناك امثلة كثيرة بينها، قيام طالب بإعادة 70 ألف جنيه وجدهم في الشارع إلى صاحبهم، حيث كان خصص هذا المبلغ لإجراء عملية جراحية.

«أسرتي ربتني على الأمانة وإعادة الحقوق لأصحابها»، قالها محمود يوسف النجار، الطالب بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، وابن مركز نجع حمادي بمحافظة أسيوط، بعد أن عثر على مبلغ 70 ألف جنيه، في «كيس» بالقرب من ميدان أسماء الله الحسنى بمدينة أسيوط.

أمانة طالب جامعة الأزهر تعيد المبلغ لصاحبه

عثر محمود يوسف، طالب جامعة الأزهر، بالصدفة على «كيس» بلاستيكي وتبين وجود 70 ألف جنيه بداخله وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنت واقف بالصدفة فلقيت كيس بفتحه وجدت فلوس كتير وظللت واقف في الميدان حتى أعيد هذا المبلغ لصاحبه دون أن أفكر في شيء آخر، فأنا تعلمت ودرست الدين بالأزهر الشريف والتفريق بين الحلال والحرام، لذا كل ما فكرت فيه ضرورة عودة ذلك المال لصاحبه».

صاحب المبلغ: خصصته لإجراء عملية جراحية

لم يتوقع «صاحب المبلغ»، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيستعيد الأموال المفقودة، وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنت متوجه بهم لشخص يجري عملية جراحية، ونسيت الكيس في الميدان، ورجعت بسرعة للبحث عن الكيس وحينها كنت فقدت الأمل في استرجاعه، وهناك وجدت شاب أمين اسمه محمود يوسف النجار، طالب في جامعة الأزهر أسيوط من مركز نجع حمادي عثر على الكيس وبداخله المبلغ أثناء عودته من الجامعة وظل واقفا في الميدان».

«كان من الصعب الحصول علي هذا المبلغ لإجراء العملية ومن الصعب إعادة جمعه مرة أخرى»، قالها صاحب الفلوس، مؤكدا أنه كان في حيرة من أمره: «كنت بفكر لو مرجعتش الفلوس هجمعهم تاني إزاي؟ ولما تقابلنا أنا والطالب محمود وتأكد من أني صاحب المبلغ واعطاه لي، ثم عرضت مبلغ مالي كمكافأة رفض نهائيا فقررت أقدم له الشكر ولأسرته التي ربته علي الأمانة وشباب مركز نجع حمادي على الأمانة»