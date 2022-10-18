نقاش يعيد 125 ألف جنيه لصاحبها: الحرام نار في البطن

كشف أيمن شوقي، نقاش، عن تفاصيل عثوره على 125 ألف جنيه داخل حقيبة، في محافظة الغربية، مشددًا على أنه رفض أخذها لأن «المال الحرام نار في البطن».

وقال صاحب الـ33 عامًا، إنه مقيم بقرية بلكيم التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية، ويعمل نقاش في مدينة القاهرة، ومتزوج ولديه 3 أطفال، وعثر على حقيبة، كانت موجودة بجوار أحد أعمدة الإنارة، بجوار مستودع الغاز القريب من قريته.

الموقف الأول: سيدة التوك توك

وأوضح أنه كان في طريقه إلى منزله، لقضاء إجازته، وحال استقلاله «توك توك» تصادف وجود سيدة عجوز واقفة على جانبي الطريق، وتحمل على رأسها حملا ثقيلا، فنزل من «التوك توك» لمساعدتها، فعثر على الحقيبة ملقاة على جانبي الطريق.

حقيبة بها 125 ألف جنيه

وتابع: «افتكرتها بتاعة الست، بس هي قالت لي مش بتاعتي، وفحصتها فوجدت بها 120 ألف جنيه، فكتبت على صفحتي على فيسبوك، وبعد مرور يوم، فوجئت باتصال هاتفي من صاحب الحقيبة، وأدلى بأوصافها كاملة، وتبين أنه من مدينة المحلة الكبرى، والمبلغ كان مقدم شقة سكنية باعها في القاهرة، وأثناء عودته تعطلت سياراته في ذلك المكان، فانشغل بتصليحها وترك المبلغ»..

رفض أخذ حقه القانوني

واختتم، أن صاحب الحقيبة عرض عليه مبلغًا ماليًا قدره 15 ألف جنيه، إلا أنه رفض أخذه، الأمر الذي أعجب به والده، وقال له: «أنا عرفت أربي».