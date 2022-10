مصر بعيون حلوة.. «كريم» صوّر الأهرامات كما لم ترها من قبل: شوفوا حلاوتها

لوحة فنية فريدة، لأماكن زارها الملايين من البشر، لكنهم يرونها من خلال هذه الصور وكأنهم ينظرون إليها لأول مرة، صورًا مختلفة وبعيدًا عن النمطية المعتادة، لأهرامات الجيزة وأبو الهول، وأماكن أثرية ومناظر طبيعية، التقطها مصور بإبداع واحترافية، ووضعها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولم تحتج سوى وقت قليل لتصبح رائجة ومنتشرة بشكل كبير في مصر بل وعربيًا ودوليًا.

المصور الشاب كريم عمرو، الذي استطاع أن يضفي شكلًا جديدًا وبصمة خاصة من خلال الصور التي التقطها بـ عدسة كاميرته، للأهرامات والطبيعة الصحراوية بأشكالها المختلفة، من خلال اختياره لزاوية خاصة في صوره، مثل شخصية منعزلة، أو شجرة وحيدة، أو قمرًا وحيدًا في السماء، ويعطيها منظورًا جويًا تجريديًا.

يروي «كريم» لـ«الوطن»، كيفية تصويرها بهذا الشكل، قائلًًا إن التصوير المستمر و تجربة أفكار جديدة للتصوير، ويحاول عمل شيء جديد بزاوية مختلفة ورؤية جديدة تعبر عنه، وتلك الصور كانت ابتكار فكرة جديدة تعبّر عنه والمتمثلة بهذه السلسلة التي تحمل عنوان it’s all about your perspective، أي «الأمر برمّته مرتبط بوجهة نظرك»، قائلًا: «كنت عايز اللي يشوفها، يبقى كأنه شايف الأهرامات لأول مرة».

«كريم» يرسم اللوحات من أجل خياله وحبًا في إبداعه

دائمًا ما يرسم «كريم» اللوحات من أجل خياله وحبًا في إبداعه وما تخطه يداه، لكن تلك المرة التقط هذه الصور بمشاعر الابن تجاه أمه مصر، أخذها بـ«عيون حلوة» فكان سببًا في شهرتها: «أوقات كتير بعمل أو بصور حاجة فيها مشاعر، بس بحسها وبتبقى بيني في الصور علاقة حب بتعلى حسب المشاعر في الفترة دي».

المصور المصري لم يتوقع كل هذا النجاح لصوره

لم يتوقع المصور المصري، كل هذا النجاح لصوره التي نشرها عبر السوشيال ميديا، فقط كان يفكر في قصص مختلفة وأفكار جديدة، وحينما جاءته الفكرة بدأ في تنفيذها ونشر ما نفذه: «مع الوقت الناس بدأت تتفاعل بشكل واسع من أنحاء العالم بلاد أنا مكنتش متوقع انهم يشوفوا الفن اللي بقدموا وبدأت مجلات عالمية تتكلم عني من بلاد مختلفة».

يخطط المصور المصري لاعمال أخرى تصل للعالم أجمع، يعرض من خلالها أماكن مصرية جميلة، تبرز عظمة آثار بلده، وفقا له: «عندي أفكار كتير عايز أعملها مش في مصر بس، كمان في بلاد مختلفة وبحاول إن الصور تكون معروضة في معارض مختلفة حول العالم عشان الكل يشوف حلاوة مصر».