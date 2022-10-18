"كواي" يشجع مستخدميه على تقبل الذات بإطلاق حملة "كن أنت أولا"

شجع تطبيق "كواي"، المنصة الرائدة عالميا في مجال مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مجتمع مستخدميه على وضع الأصالة والتفرد والإبداع في قلب وجوهر المحتوى الذي يتم صناعته وذلك بتدشين حملة "كن أنت أولا"، الحملة التي يتم إطلاقها على التطبيق اليوم /الثلاثاء/ 18 أكتوبر 2022.

وبإطلاقه هذه الحملة يرسل "كواي" رسالة واضحة - في عالم يتم فيه الحكم على الجميع وفقًا لاختياراتهم وأنماط الحياة التي يتبعونها – مفادها: "تجاهل حكم الآخرين عليك وتدقيقهم في تصرفاتك وتقبل ذاتك الحقيقية دائما، ففي النهاية هذا هو المفتاح الحقيقي للسعادة والسلام الداخلي".

وكجزء من هذه الحملة، سيجتمع مختلف صناع المحتوى معا لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على "كواي" عبر هاشتاج #كن_أنت_أولا ، وذلك من خلال ثلاث فئات مختلفة هي: التحفيز، والعمل الخيري، والموسيقى.

وبالنسبة لفئة التحفيز ، سيقدم صناع المحتوى نصائحهم وحيلهم والخطوات التي يتبعونها لتكون دائمًا على طبيعتك من الداخل إلى الخارج - لا سيما في مواجهة معايير المجتمع غير الواقعية.

فيما ستسلط فئة الأعمال الخيرية الضوء على الاقتباسات التي يمكن أن تدفع الناس إلى التعرف على إمكاناتهم الحقيقية كأفراد - للاحتفال بتجاربهم ومواهبهم وصفاتهم الفريدة. وأخيرًا، بالنسبة لفئة الموسيقى، سيواجه صناع المحتوى تحديًا لمشاركة الأغاني التي يمكن أن تُلهم الناس لإعادة التواصل مع ذاتهم الطبيعية وإطلاق العنان لها.

وبإطلاقه مثل هذه المبادرات، لا يقوم "كواي" فقط برفع جودة المحتوى على منصته، بل يضمن في الوقت ذاته، أن تظل المنصة مساحة آمنة تجذب المستخدمين لمشاركة مقاطع الفيديو التي تظهر سعادتهم وتعبيرهم عن الأصالة. وعلى الرغم من أن "كواي" ساهم في ظهور جيل جديد من صناع المحتوى، إلا أن هذه الحملة أن "كواي" في جوهره تطبيق للجميع بشكل أساسي فهو يناسب اهتمامات جميع الأشخاص من كافة الخلفيات والثقافات والطبقات الاجتماعية.

لتحميل تطبيق "كواي" يرجى زيارة الرابطين التاليين:

متجر جوجل: https://bit.ly/3NpDY6J

متجر ابل: https://apple.co/3Ns9gKf