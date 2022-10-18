«القباج»: صحة المرأة هي الركيزة الأساسية للأسرة المصرية

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مراسم إطلاق أول ملتقي لمؤسسة بهية لسرطان الثدي يضم المؤسسات والأفراد من شركاء النجاح.

تكريم المصرف المتحد

وعلي هامش الملتقي تم تكريم المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي علي شراكته الاستراتيجية لمؤسسة بهية منذ إنشائها، حيث قامت الدكتورة نيفين القباج بتسليم جيهان ابو حسين، رئيس إيثار للتنمية المجتمعية، درع مؤسسة بهية تقديرا للتنمية المجتمعية الكبير ودعم صحة المرأة في مختلف محافظات مصر، وذلك بحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتامر شوقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية وماجد حمدي، عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية والدكتور حسام موافى.

استهلت الدكتورة نيفين القباج كلمتها بأن صحة المرأة تعتبر الركن الأساسي لصحة الأسرة وصحة الوطن ككل، وأضافت القباج أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بصحة المرأة فكانت العديد من المبادرات التابعة للدولة والمجتمع المدني منها مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة بعنوان «الست المصرية هي صحة مصر»، وحملات التوعية بأمراض فيروس سي ومرض السكر، فضلا عن حملات الكشف المبكر والعلاج.

وأعربت الدكتورة نيفين القباج عن سعادتها لوجودها وسط السيدات العظيمات من محارب السرطان والعاملين على رعايتهم صحيا ونفسيا واجتماعيا والداعمين لهم من شركاء النجاح.

استدامة الدعم والمساندة المجتمعية لمحاربات السرطان

كما أعربت جيهان أبو حسين، رئيس ايثار للتنمية المستدامة بالمصرف المتحد عن سعادتها بهذا التكريم للجهود التي تهدف إلى استدامة الدعم والمساندة المجتمعية لمحاربات السرطان بشكل خاص وصحة المرأة بشكل عام.

وأوضحت أن شراكة المصرف المتحد ومؤسسة بهية هي شراكة تنموية مستدامة تهدف الي خدمة ودعم صحة المرأة بمختلف محافظات الجمهورية ومختلف فئاتها العمرية ومراحلها العلاجية من الكشف المبكر الي مرحلة توفير العلاج مرورا بمراحله العلاج سواء كيمائي او اشعاعي او نفسي أو تأهيلي بالمجان، فضلا عن جهود المصرف المتحد بالتقليل من قوائم الانتظار عن طريق توجيه الدعم لأكثر من 105 سيدات.