نيفين القباج: 48% من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة تحت 18 عاما

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تنطلق وتستمر في جولة جديدة من سياسات الحماية الاجتماعية التي كانت سمة هذه الفترة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتعاظم في أوقات الأزمات والصعوبات التي مرت بها مصر واحدة تلو الأخرى، مشددة خلال حديثها على أن 48% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تحت 18 سنة.

القباج: مصر تلتزم بسياسات حقوق الإنسان

وأضافت في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «كان هناك سند دائما ومظلة حماية اجتماعية نتوسع فيها للفئات الأولى بالرعاية سواء الأسر الفقيرة أو الفئات مثل المرأة المعيلة وذوي الإعاقة والمسنين، وهذا الأمر يؤكد التزام مصر بسياسات حقوق الإنسان والتأكيد على أن يعيش كل مصري حياة كريمة».

وتابعت: «أيضا سياسات الاستثمار في البشر، خاصة أن برنامج تكافل وكرامة 48% من المستفيدين منه تحت سن 18 سنة، وهو ما يؤكد أننا يجب علينا الاستثمار في صحتهم وتعليمهم».

وزيرة التضامن: لدينا برامج تؤكد تكافؤ الفرص التعليمية والصحية

وواصلت: «ويبرز نجم المجتمع المدني بشكل أكبر من خلال التحالف الوطني الذي يضم مجموعة كبيرة من أقوى الجمعيات الأهلية في مصر بمواقفها الوطنية والتنموية وفهمها للقضايا القومية التي تمر بها مصر، وهذا الأمر يعبر عن تاريخ طويل من العطاء من خلال مشاهدتنا لها بخبراتنا، وننسق مع بعضنا للتحقق من حسن استخدام الموارد وترشيدها، وأن تصل الحقوق لمستحقيها، ولا نكتفي فقط بالدعم النقدي، لدينا برامج أخرى تؤكد على تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وندفع مصروفات لغير القادرين».

وأكملت: «لدينا برامج أخرى خاصة بتحسين سمات المنزل من سكن كريم ومياه شرب والصرف اتساقا مع ما تفعله مبادرة حياة كريمة، ولدينا ملف التمكين الاقتصادي الذي نؤكد عليه، لأن الدعم النقدي وحده يتواءم مع سياسات التمكين الاقتصادي، ويجب أن يعمل كل مصري ومصرية قادرين على العمل».