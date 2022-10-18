مشاركون بـ«ورشة الذكاء الاصطناعي»: مؤسسات الإفتاء قادرة على التعامل الرقمي

قال المشاركون بورشة «استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة»، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية تحت عنوان: «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، إنَّ السنوات الأخيرة أسفرت عن تقدُّم كبير في تكنولوجيا الحوسبة والاتصالات؛ ممَّا أدى لتأثيرات عميقة واضحة على الحياة المجتمعية والاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي يدعم أهداف التنمية المستدامة

وأوضح المشاركون أنَّ الأمم المتحدة، أشارت في كل صكوكها الدولية ومؤتمرات التنمية المستدامة على ضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير البنى التحتية وتنمية الاقتصاد والتشجيع على البحث والابتكار لتوفير الفرص لخلق تنمية مستدامة شاملة تيسر للجميع الاستفادة منها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة، مؤكدين أنَّ الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يدعم كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وأن تعجِّل بتحقيقه، بدءًا من إنهاء الفقر المدقع إلى تعزيز الزراعة المستدامة والعمل اللائق وتحقيق إلمام الجميع بالقراءة والكتابة.

وأكد المشاركون، أنه تنفيذًا لخطة البرنامج الوطني وتوصيات مؤتمر الأمانة السابق «الفتوى والعصر الرقمي»، ولما يتضح من مدى أهمية أن ترتبط التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي بجميع جوانب التنمية وتتداخل معها في سبيل تعزيز أهداف التنمية المستدامة؛ خُصصت هذه الورشة لمناقشة آلية استخدام التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي في ذلك.

رفع الوعي الرقمي للعاملين بالمجال الإفتائي

تهدف الورشة إلى إبراز جهود الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ومفهوم مواطنة الذكاء الاصطناعي وخصائص المنظومات الذكية، وكذلك بيان أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالنسبة للمؤسسات الإفتائية، إضافةً إلى رفع الوعي الرقمي لدى العاملين بالمجال الإفتائي؛ لما له من أهمية قصوى في حماية أنشطتهم التجارية وبياناتهم الخاصة، ودعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة، وإظهار قدرة المؤسسات الإفتائية على التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيره من التحديات.

ترأَّس الورشة اللواء محمد علاء، مستشار مفتي جمهورية مصر العربية لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد قمر الدولة، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بدار الإفتاء المصرية، مقررًا للورشة، والمهندس رضا أحمد محمد عبد الصادق، مدير إدارة البرمجيات وأنظمة المعلومات بدار الإفتاء المصرية، مقررًا للورشة.

وشارك فيها كلٌّ من الدكتور فهد عبد الرحمن الكندري، عضو هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، والدكتور ياسر إبراهيم الجلاهمة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، والشيخ غفور الدين عبد المطلب الأستاذ بالجامعة النظيمية الإسلامية في سريلانكا، والشيخ محمد حافظ الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، والدكتور محمد أحمد لوح رئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء أفريقيا – السنغال، والشيخ إيلدار علاء الدينوف - مفتي مدينة موسكو ونائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، الدكتور هشام أحمد حفني، وكيل كلية الدراسات العليا للإحصاء وعلوم الحاسب جامعة القاهرة، الدكتور أحمد صفوت علي مدرس علوم الحاسب بحاسبات ومعلومات أكاديمية السادات، الد أسامة العزوني مدير المجمع العربي للأنظمة القانونية، المهندس أحمد عبد الحميد - شركة معرفة لتطوير البرمجيات، المستشار جمال حسين محمود -عضو هيئة قضايا الدولة.

كما شارك في الورشة أيضًا كلٌّ من: المستشار محمد أحمد محمد عضو هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمود صابر محمود السيد مدرس القانون العام بكلية الحقوق، الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والباحث طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد كمال مدير الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، والباحث طارق أبو هشيمة رئيس المؤشر العالمي للفتوى والباحث بدار الإفتاء المصرية، والشيخ عمرو الشال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمهندس أحمد زكي - مطور البرمجيات والنظم بدار الإفتاء المصرية.