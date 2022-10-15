نقيب الأشراف: مؤتمر الإفتاء خطوة على طريق تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

قال نقيب الأشراف محمود الشريف، إنَّ مؤتمر دار الإفتاء «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، الذي يُعقد الإثنين والثلاثاء المقبلين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعدُّ خطوة جديدة في مسار الدار نحو العالمية، وتأكيدًا على ريادتها العلمية ودَورها في تجديد الخطاب الديني بجوار المؤسسات الدينية المصرية المعنية بتلك القضية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

تطوير إدارة الموارد الإنسانية

وأضاف نقيب الأشراف، أنَّ المؤتمرات التي تلامس الواقع بتلك الطريقة يكون لها نتاج واقعي، وتكون توصياتها قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خاصة وأن المؤتمر وتوصياته خطوة رسمية وجادة لتطوير إدارة الموارد الإنسانية؛ اجتماعية كانت أو اقتصادية لتنمية البيئة وحمايتها.

وتابع نقيب الأشراف: «علينا جميعًا دعم مثل تلك المؤتمرات الواقعية ومساندتها بمشاركتنا الفعالة بها، خاصة أننا جميعًا نسعى لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، والخطة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي لن تكتمل إلا بالتكاتف والتطور في جميع مناحي الحياة».

وتعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء بالعالم، في الفترة من 17-18 أكتوبر الجاري في القاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 90 دولة حول العالم.

المؤتمر يناقش أهداف التنمية المستدامة

ويشهد المؤتمر مشاركةً عالية المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى، وذلك لمناقشة موضوع الفتوى وأهداف التنمية المستدامة.

وتتضمَّن فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئة وأهداف التنمية المستدامة؛ وذلك استعدادًا لِقمَّة المناخ المقرَّر عقدُها في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتطلق دار الإفتاء، خلال المؤتمر، العديد من المبادرات العالمية المهمة، وتعلن عن ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسلِّم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.