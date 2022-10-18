أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية.. 35 جنيها لكيلو «البيضاء»

شهدت أسواق القليوبية ثباتا في أسعار الفراخ اليوم، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بين 35 و36 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر بين 40 و42 جنيها، فيما تراوح سعر الفراخ البلدي بين 44 و45 جنيها.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ اليوم في أسواق ومزارع القليوبية، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية، والأسعار المعلنة بمحلات بيع الطيور والدواجن في أسواق المحافظة.

أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية

وقال محمد مكي، بائع دواجن بسوق بنها العمومي، إن أسعار الفراخ اليوم تراوحت بين 35 و36 جنيها لـ«البيضاء» في المزارع، وتصل للمستهلك بسعر 40 و42 جنيها للكيلو، موضحا أن سعر الفراخ البلدي يتراوح بين 44 و45 جنيها، والساسو البلدي من 55 إلى 57 جنيها للكيلو.

استقرار أسعار الفراخ اليوم في القليوبية

وأضاف «مكي»، أن عمليات البيع والشراء مستقرة، حيث يتم تحديد الأسعار من خلال بورصة الدواجن الرئيسية في بنها من خلال حركة العرض والطلب، مشيرا أن سعر البانيه وصل إلى 90 جنيها للكيلو، والوراك 40 جنيها، والكبد والقوانص 36 جنيها، والأجنحة والأرجل 27 جنيها، والفراج البلدي «الحمراء» 56 جنيها للكيلو.