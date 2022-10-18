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محمود مسلم: الثقافة على قمة الأولويات لمواجهة التشويش لدى الأجيال الجديدة

كتب:

محمد يوسف
04:59 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الدكتور محمود مسلم - رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

الدكتور محمود مسلم - رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ الثقافة تأتي على قمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنّها أصبحت جزءًا من الأمن القومي المصري، وتحتاج الأجيال الجديدة إلى التسلح بالثقافة؛ لمواجهة حالات التشويش التي تتم عبر التكنولوجيا الحديثة، حتى يستطيعوا الحفاظ على هويتهم المصرية والعربية.

الدكتور محمود مسلم يشيد بمبادرة «الثقافة»

وأشاد «مسلم»، بمبادرة وزارة الثقافة لإنشاء قصور ثقافة في القرى والنجوع التي تخلو من قصور الثقافة بالمدارس ومراكز الشباب،  من خلال التنسيق مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة، وزيرة الثقافة نيفين كيلاني؛ لاستعراض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وقالت الوزيرة إنّ هناك عددًا من المحاور التي تستهدف التوسع في أنشطتها وتطويرها، فضلًا عن تنوع الموارد المالية للوزارة.

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