وكيل «حقوق الإنسان» بـ«النواب» يحذّر من استغلال قانون السيارات المعفاة من الجمارك

حذّر محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من استغلال مبادرة تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك، للحصول على أموال المواطنين مقابل التسجيل على سبيل المثال.

استيراد سيارة دون جمارك

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بمنح المصريين بالخارج تيسيرات في استيراد سيارة دون جمارك.

وقال عبدالعزيز: «على سبيل المثال قد يلجأ البعض لاستغلال المواطنين من خلال سقوط سيستم التسجيل، والحصول على أموال مقابل التسجيل لهم».

بينما وجّه عمرو هندي، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، قائلا إنّ القرار إضافة للاقتصاد الوطني: «لو مش هيكون فيه استفادة للوطن، إحنا المصريين في الخارج مش عايزينه».

تجارة السيارات

وأضاف عضو مجلس النواب: «إحنا شوفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر»، مؤكدا أنّ مشروع القانون حال تطبيقه بطريقة صحيحة، سيجعل مصر محطة «ترانزيت» لتجارة السيارات.