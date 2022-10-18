موعد مباراة ليفربول ووست هام بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يستعد ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

ترتيب ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

يدخل ليفربول المباراة، وهو يحتل المركز الثامن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقاط، وخاض الفريق 9 مباريات منذ بداية الدوري، استطاع الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في أربع مباريات، والهزيمة في مباراتين.

موعد مباراة ليفربول ووست هام بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين نادي ليفربول ووست هام يونايتد، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام بالجولة الثانية عشرة

وتذاع مباراة الجولة الثانية عشرة بين ليفربول ووست هام يونايتد عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» بشكل حصري، بعد حصولها على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، وتقام المباراة على ستاد نادي ليفربول«الأنفيلد».

ليفربول يحقق فوزاً هاماً على مانشستر سيتي في صراع الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول فوزاً هاماً بقيادة مديره الفني يورجن كلوب خلال الجولة السابقة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب نادي مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، بهدف مقابل لا شىء أحرزه النجم المصري«محمد صلاح» خلال مجريات اللقاء.

ليفربول يسعي لتحقيق الانتصارات والفوز بالدوري الإنجليزي

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لسوء النتائج خلال المباريات السابقة وتأخر ترتيبه في مسابقة جدول الدوري، لحصد البطولة هذا الموسم، بعدما استطاع نادي مانشستر سيتي الفوز بها خلال الموسم الماضي، في صراع استمر حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.