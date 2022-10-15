ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة القوية التي تجمع الريدز والمان سيتي ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفع الكثيرون إلى البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يأتي الليفر في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ويطمح لاستعادة مجده مرة أخرى.

وفيما يلي، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، التي جاءت على النحو التالي:

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي للعام 2022 – 2023، في الجولة الـ11، غدا الأحد على ملعب أنفليد معقل الريدز، وذلك في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي عبر شاشاتها، وتعرض مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports Premium HD1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وأبرزها قناة beIN Sports HD Premium من خلال المعلومات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD Premium

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

القمر الصناعي/ تويلسات

أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي سهيل – 1 كالآتي:

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

ويمكن ضبط قنوات بي إن سبورتس الرياضية بتقنية HD من خلال ضبط المعلومات الآتية:

التردد (ميجا هرتز) 11642

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة إرسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK