السيسي لـ«المستثمرين»: «مصر فيها فرص هائلة للنمو.. وواثقين فيكم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من مختلف قطاعات الصناعة: «إحنا كدولة معاكم، وواثقين فيكم جدًا، طب إحنا محتاجين ندعم ده ونشجعه ونكبره طبعا لأننا في مركب واحدة وعاوزين نحقق التوازن في الطرح، ميكونش الموضوع كله تحديات ومشاكل لكن يكون فيه أفكار».

وأضاف السيسي: «عاوزين أفكار حلول للمسائل، طب مصر فيها فرصة طبعا، مصر عندها فرصة للنمو أيوه، كورونا والأزمة الروسية أثرت علينا بس عديناها وهنعديها، مصر فيها فرصة هايلة للنمو، وبفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لكم مش بنية تحتية فقط، عملنا مواني درجة أولى وأنا لا أبالغ واللي عاوز يشوف حاجتنا بتتعمل ازاي يشوف، منها أبو قير ودمياط والسخنة وغيرها، ثم شبكة الطرق».