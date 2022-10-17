محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي كلفنا بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة عالمية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مؤتمر قمة المناخ COP 27 من أكبر المؤتمرات التي تعقد في العالم، إذ يسلط الأضواء على مصر، وخاصة مدينة شرم الشيخ: «استفدنا بشكل كبير على مستوى المدينة، حيث تم عمل بنية أساسية كما لم يحدث من قبل، حيث نفذت الهيئة الهندسية نحو 130 كيلومترا طولي، و32 كيلومترا داخل المطار».

وأضاف فودة، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM، مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «لدينا ممشى سياحي عالمي في شرم الشيخ، 6 كيلومترات في اتجاه المطار و6 كيلومترات في اتجاه العودة أي 12 كيلومترا، وهناك أماكن للدراجات وخضرة في جميع أنحاء المدينة، و13 ميدان فيها مروج وزهور وأشجار تضفي طابعا من الجمال على مدينة شرم الشيخ».

وتابع محافظ جنوب سيناء: «استضفنا منتدى شباب العالم في 10 يناير الماضي، بعدها بدأنا نفكر في الاعداد لقمة المناخ، حيث كلفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل هذه المدينة إلى مدينة عالمية، درة المدن ولا تقل عن أي مدينة في العالم كمدينة سياحية».

الاستعدادات مستمرة ولم تنقطع في مدينة شرم الشيخ

وأكد أن الاستعدادات مستمرة ولم تنقطع في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27، موضحًا: «الهيئة الهندسية متواجدة معنا منذ اليوم الأول، كنا نعمل جميعا في درجة حرارة مرتفعة بواقع 40 و45 درجة في قلب شوارع المدينة، حيث كان يتم فيها الرصف وتغيير مواسير المياه والكابلات وأعمدة الإنارة والكاميرات».

صعوبات العمل على تطوير شرم الشيخ

وأضاف فودة، أنّ درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا، حيث كنا نوزع المياه يوميا مرتين على العاملين في الشوارع، ونعمل على رفع كفاءة كاترين حتى الآن، والأمور تسير على ما يُرام.

تجهيزات عالية

وتابع محافظ جنوب سيناء، يأنه اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل سيتم إعلان أن مدينة شرم الشيخ جاهزة ومستعدة لاستقبال هذه القمة العالمية، حيث يتم تحويلها إلى مدينة خضراء وذكية ومؤمَّنة: «كل الفنادق فيها طاقة شمسية وإنترنت فائق السرعة ولدينا 150 أتوبيسا تعمل بالكهرباء والغاز، وهناك محطة طاقة شمسية يمكنها استيعاب كل هذا العدد».