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الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد العثور على قنبلة بمحل

كتب:

عمرو حسني
07:47 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية إغلاق شارع بوسط مدينة ليدز غرب إنجلترا قبل قليل، وذلك عقب تلقى تاجر تحف طردا يحوي قنبلة يدوية، ودخلت الشرطة محل فينتيدج كاش كاو في المدينة، وجرى إخلاء كل الأماكن التجارية والمباني المجاورة.

فحص القنبلة اليدوية

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان لها، أن المكان جرى تطويقه لمدة 3 ساعات  للسيطرة على القنبلة اليدوية، متابعة: «تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل في الجيش ووجدوا أنها خاملة، وجرى إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق».

 

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