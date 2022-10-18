الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد العثور على قنبلة بمحل

أعلنت الشرطة البريطانية إغلاق شارع بوسط مدينة ليدز غرب إنجلترا قبل قليل، وذلك عقب تلقى تاجر تحف طردا يحوي قنبلة يدوية، ودخلت الشرطة محل فينتيدج كاش كاو في المدينة، وجرى إخلاء كل الأماكن التجارية والمباني المجاورة.

فحص القنبلة اليدوية

وذكرت الشرطة البريطانية في بيان لها، أن المكان جرى تطويقه لمدة 3 ساعات للسيطرة على القنبلة اليدوية، متابعة: «تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل في الجيش ووجدوا أنها خاملة، وجرى إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق».