عاجل.. تعيين جيرمي هانت وزيرا لمالية بريطانيا بعد إقالة «كوارتنج»

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل أنه تم تعيين جيرمي هانت وزيرا للمالية البريطانية، وهو سياسي مخضرم في حزب المحافظين وشغل من قبل منصب وزير الخارجية.

وأقالت رئيسة مجلس الوزراء البريطاني ليز تروس، صباح اليوم، كواسي كوارتنج مستشارها ووزير المالية بعد 38 يومًا فقط من توليه المنصب، على خلفية الاضطرابات الاقتصادية التي عصفت بالميزانية البريطانية قبل بضعة أسابيع فقط.

وجاء قرار الإقالة والتعيين الجديد كذلك وسط حديث عن تراجع في دعم حزب المحافظين شعبيا.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.