رئيس الوزراء يشدد على رفض مصر القاطع لمحاولات زعزعة أمن واستقرار البحرين

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه اليوم الثلاثاء، هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة بمصر.

رئيس الوزراء يثني على متانة العلاقات بين مصر والبحرين

وخلال اللقاء، أثنى رئيس مجلس الوزراء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، معربًا عن تقديره للدور الملموس الذي يقوم به الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ومواقفه المشرفة والداعمة لجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة، مشددا على رفض مصر القاطع لمحاولات زعزعة أمن واستقرار البحرين.

كما ثمّن رئيس مجلس الوزراء، حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، على تعزيز وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالإنجازات التنموية الرائدة والمتميزة التي تحققها حكومة مملكة البحرين كنموذج للأداء رفيع المستوى وفق أعلى المعايير العالمية.

رئيس الوزراء يشكر السفير البحريني

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفها المشرفة في دعم مصر، ووجّه الشكر للسفير هشام محمد الجودر على جهوده المخلصة في دعم العلاقات الثنائية خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه، أعرب السفير البحريني عن سعادته بفترة عمله التي قضاها سفيرًا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبًا للمملكة بجامعة الدول العربية، مؤكدًا مدى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما وصلت إليه العلاقات البحرينية - المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، في إطار حرص قيادتي البلدين على متابعة تنفيذ اتفاقات ومذكرات التعاون التي جرى التوصل إليها، بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين.