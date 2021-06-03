شروط مملكة البحرين للعمالة المصرية الراغبة في السفر للسعودية من خلالها

بين الحين والآخر تُصدر الدول مجموعة من القرارات كإجراء احترازي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ما جعل الكثير من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية تتساءل عن إجراءات دولة البحرين، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن السلطات البحرينية، أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للمملكة العربية السعودية من بينها تسجيل الحصول على لقاح كورونا.

وتصدر شهادة PCR عليها QR كود، في مقدمة الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد العبور من خلالها للملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الشروط إلزام المسافر بقضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة، كما تضمنت القرارات حمل القادمين إلى البحرين جوا حجزا مسبقا للرحلة إلى أحد مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجزا مسبقا أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة «مسافر» السعودية.

وأضافت السلطات البحرينية، أنه لابد من إجراء تحليلpcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين.

وأضافت، أن من يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو استرازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.

إجراءات جديدة في السعودية لتخفيف آثار كورونا

ووافق الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عدد من الإجراءات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي تمثلت في إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة عام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة لتأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج، كما تم إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة 6 أشهر.

وأشارت المبادرات إلى تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة عام دون مقابل لمرافق الإيواء بمكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد، كما تم تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة مدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى عام، كما مددت المبادرات صلاحية رخص سير استمارات الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة عام، فيما تم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج مدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.