محامي الطفلتين إيمان وسجدة: الطبيب المعالج أوصى باختبار حساسية قبل حقنهما

كشف هاني رشوان، محامي أسرة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»، اللتان توفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي سببت لهم حساسية تبعها وفاتهما في الإسكندرية، كواليس التحقيقات التي تباشرها نيابة محرم بك بالإسكندرية في تلك القضية، والتي تبعها شهادة هامة من الطبيب المعالج للطفلتين فيما يخص الحقنتين.

وقال «رشوان» لـ«الوطن»، إن النيابة استمعت اليوم لأقوال الطبيب المعالج، والذي أكد ضرورة إجراء اختبار الحساسية للطفلتين قبل حقنهما.

تعليمات على عبوة الدواء

وأوضح أن عبوة العلاج مدون عليها ذلك بخط عريض وواضح ولون مميز، ومكتوب عليها «يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء»، كما تم التأكيد أنه يلزم مراجعة التحذيرات الموجودة بالنشرة الداخلية، مع ضرورة حفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

أقوال والدة «إيمان» و«سجدة»

وأكد أن النيابة استمعت إلى أقوال والدة الطفلتين، والتي أكدت أن «إيمان» و«سجدة» كانتا مصابتين بدور برد عادي ولا تعانيان من أي أمراض معدية، وأن الطبيب المعالج يتابع حالتهما منذ ولادتهما.

وأشار إلى أن سيتم غدا تجديد الحبس للصيدلانية والعاملين لديها، بعدما تم حجزهم 4 أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

قصة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»

وتعود واقعة الطفلتين إلى وصف الصيدلانية المتهمة عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين لوالدتهما، فحاولت الأخيرة البحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتعطي ابنتيها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.