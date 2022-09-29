«أطباء الأسنان»: تطبيق روشتة العلاج المدموغة للتقارير الطبية 16 أكتوبر

أعلنت نقابة أطباء الأسنان، اعتماد روشتة طبية مدموغة لعلاج مريض مصري أو عربي، بدءًا من 16 أكتوبر المقبل، مبينة أن يكون موضحًا بالروشتة اسم الطبيب والعنوان المسجل بهما العيادة ورقم القيد ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم تليفون العيادة.

وقال الدكتور محمد علاء الدين، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن هذا الاعتماد، خاص بالأطباء الذين يصدرون تقارير طبية أو روشتات مطلوبة من المريض لجهة العمل أو للإجازة أو لتصديق الخارجية، ويحتاجون اعتماد النقابة على التقرير أو الروشتة.

توحيد واعتماد روشتة مدموغة صادرة من اتحاد المهن الطبية

وأضاف الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان لـ«الوطن» أن المرضى يحتاجون روشتة أو تقرير طبي بما تم في الحالة العلاجية، منهم من يحتاجها إلى جهة عمله، أو للحصول على إجازة، على أن يتم اعتمادها من النقابة فيما بعد.

وتابع: «وجدنا أغلب الأطباء يختارون ورقة عادية لكتابة التقرير عليها، وكل طبيب له طريقة مختلفة ومنهم من لا يلتزم بأي ضوابط، لذلك جرى توحيد واعتماد روشتة مدموغة صادرة من اتحاد المهن الطبية، وهي شرط أساسي لاعتماد هذه الروشتات».

شروط الروشتة المعتمدة

وأوضح أمين عام نقابة أطباء الأسنان، أن الشروط الواجب توافرها في تلك الروشتة، أن يكون موضحا عليها اسم الطبيب والعنوان المسجل بهما العيادة ورقم القيد ورقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم تليفون العيادة، وذلك لمنع إصدار أي شخص هذه الروشتة وأن تكون معتمدة من النقابة.