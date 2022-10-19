طبيب جلدية عن ظاهرة فرط التعرق: أسبابها مرضية ونفسية وتحتاج إلى فحوصات

تعد وظيفة إفراز العرق من الظواهر الفسيولوجية الطبيعية المهمة في الحفاظ على توازن درجة حرارة جسم الإنسان، ولكن في المقابل يعاني البعض من عدم انتظام التعرق فيما يعرف باسم ظاهرة «فرط التعرق» وهو ما يعني أن الجسم يفرز عرق بشكل أكبر من المعدل الطبيعي وهو ما قد يكون طبيعة الجسم نفسها مما يستلزم التدخل لإيجاد علاج، أو قد يكون إنذار بمشكلة صحية يعاني منها الجسم.

وتظهر ظاهرة فرط التعرق في أي مكان في الجسم، ولكن أبرز الأماكن هي اليد، والقدم، وحول أسباب ظهور تلك الظاهرة، وطرق علاجها تحدثت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية لـ«الوطن».

أسباب فرط التعرق

في البداية يجب معرفة سبب ظهور فرط التعرق في الجسم بحسب الدكتورة «وفاء» وما إذا كانت ظاهرة حديثة على الجسم أم ولد الشخص بها، وهذا يتم من خلال الفحوص الطبية: «أحيانا يكون السبب مرضي مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية، فحينها يجب معالجة السبب وليس العرض الناتج عنه فالسبب الحقيقي هو الغدة والتعرق الزائد هو مجرد نتيجة فقط، ستنتهي بإيجاد علاج للغدة»

وأحيانا تكون أسباب فرط التعرق بحسب الدكتورة «وفاء»، نفسية مثل شعور الإنسان بالضغط، أو التوتر أو الخجل، وفي بعض الحالات النادرة يكون ليس هناك أسباب مرضية أو نفسية فقط هى جزء من طبيعة الإنسان: «هنا يبدأ الطبيب في العلاج، و من أحدث طرق العلاج و أكثرها امنا هي العلاج عن طريق الحقن بالبوتكس» .

حقن البوتكس لعلاج فرط التعرق

وأكدت الدكتورة «وفاء»، أن حقن البوتكس المستخدمة في علاج فرط التعرق يجب أن تكون أقل تركيزا من المستخدمة في عمليات التجميل، وأن يقوم بها طبيب جلدية متخصص في هذا النوع من العمليات، لأن كل منطقة في الجسم و لها طريقة حقن.

وأشارت إلى أنه يختلف أيضا التركيز من شخص لآخر، ويبدأ ظهور نتيجة العلاج في مدة تتراوح من 3 إلى 10 أسابيع، ويستمر تأثيرها إلى عام.