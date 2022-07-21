هل التعرق الليلي من أعراض كورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن التعرق الليلي من أعراض فيروس كورونا، ولكن لا يصيب كل المصابين بفيروس كورونا، كباقي الأعراض فهي ليست بالضرورة أن تصيب كل مصابي الفيروس، ولكنه أحد الأعراض والتي لوحظت خلال الفترة الأخيرة مع ظهور فرعيات متحور أوميكرون، وتابع استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أعراض متحور أوميكرون الجديد تختلف عن أعراض فيروس كورونا بنسبة بسيطة فالشائع الآن هو التهاب الحلق.

هل التعرق الليلي من أعراض كورونا؟

وتابع «الحداد» أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح من الأعراض الخفيفة والتي تتشابه مع نزلات البرد لذلك في التوقيت الحالي، خاصة مع انتشار «نزلات البرد والإنفلونزا» القيام بعمل المسحات للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، لافتا إلى قدرة الفرق الطبية في تشخيص فيروس كورونا خلال ربع ساعة فقط من لحظة الإصابة، وهي تعود إلى الاحترافية الشديدة التي اكتسبتها الفرق الطبية خلال جائحة فيروس كورونا.

أعراض فيروس كورونا

وعن ارتفاع إصابات فيروس كورونا، أكد «الحداد» أن ارتفاع الإصابات ليس كبيرا كالموجة الثالثة أو الرابعة، ولكن الإصابات تشبه نزلات البرد، وهي ليست كبيرة ولكن تدعو للحذر، خاصة وأن هناك استقرار شهدناه على مدار شهرين على التوالي ونسعى للحفاظ على اتسقرار الوضع الوبائي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا استشاري الحساسية والمناعة المواطنين بضرورة الحصول على تطعيم كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى نقص المناعة المجتمعية بسبب مرور أكثر من 6 أشهر على الحاصلين على الجرعة الكاملة، مطمئنا المواطنين من جميع لقاحات كورونا في مصر وفعاليتها وأيضا صلاحية اللقاحات.