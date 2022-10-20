ولاية «نيوجيرسي» تقاضي أكبر 5 شركات بترول في العالم بسبب تغير المناخ

بدأت ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مقاضاة خمسة من أكبر شركات إنتاج النفط والغاز في العالم بدعوى خداع الجمهور بشأن تأثير البترول على ظاهرة الاحتباس الحراري، في محاولة لتحميل الصناعة المسؤولية القانونية عن تغير المناخ.

الشركات أخفت الآثار المدمرة لتغير المناخ

وقالت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية، إن شركات «موبيل، وشل، وشيفرون، وبي بي، وكونوكو فيليبس»، تنكر أن استهلاك الوقود الأحفوري يمكن أن يكون له تأثير كارثي على المناخ، بما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وبالتالي حدوث الفيضانات وظواهر الطقس المتطرف، وفقًا لبيان للنائب العام في نيوجيرسي «ماثيو ج.بلاتكين».

الشركات علمت بالأضرار منذ 50 عامًا

وقال «بلاتكين»، إن وعي تلك الشركات بالآثار السلبية لاستهلاك الوقود الأحفوري، أرسى أسس بداية التسارع العظيم في زيادة الانبعاثات، وهذا يعني أن المدعى عليهم يعرفون منذ أكثر من 50 عامًا أن التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري من منتجات الوقود الأحفوري سيكون له آثارًا سلبية كبيرة على مناخ الأرض ومستويات سطح البحر.

الشركات تدافع عن نفسها

ودافعت الشركات عن نفسها حيث قال كيسي نورتون المتحدث باسم شركة إكسون موبيل: «مثل هذه الإجراءات القانونية تهدر ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب ولا تفعل شيئًا لأجل تعزيز إجراءات هادفة تقلل من مخاطر تغير المناخ».

وتابع: «إكسون موبيل ستواصل الاستثمار في الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تلبية طلب المجتمع المتزايد على الطاقة».

بينما وصف تيودور جيه بطرس، محامي «شيفرون» الدعوى بأنها من أجل صرف الانتباه عن المشكلة الخطيرة لتغير المناخ العالمي، وليست محاولة لإيجاد حل حقيقي، وأضاف المحامي، في بيان، أن «شيفرون»، تعتقد أن الادعاءات التي تم التأكيد عليها لا أساس لها من الناحية القانونية والواقعية، وسوف تثبت ذلك في المحكمة، وفي غضون ذلك، ستواصل شيفرون العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين في القطاعين العام والخاص لصياغة حلول حقيقية لظاهرة تغير المناخ.