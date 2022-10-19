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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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7 بنود لأول ميثاق إفتائي لمواجهة تغير المناخ.. منها حظر النفايات الخطرة

كتب:

هاجر عمر
12:04 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية

أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، بنود أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية في العالم، الذي أعلنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في ختام المؤتمر العالمي السابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عقد تحت مظلة دار الإفتاء بالقاهرة، في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2022، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بنود أول ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية

- خاطب المجتمع الدولي ليتحمل كل فرده مسؤولياته تجاه المناخ.

- طالب بالالتزام بالقوانين والمعاهدات الهادفة للحد من التغير المناخي.

- دعا قادة العالم لتأدية دورهم في دعم الإصلاح ودرء المفاسد.

- طالب بحظر تداول المواد أو المخلفات أو النفايات الخطرة.

- ناشد بالحد من الإسراف في استهلاك الطاقة.

- حثّ المسؤولين على التدخل لمنع الضرر اللاحق بالبيئة.

- ناشد بتكثيف الجهود لتحسين جودة الهواء.

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