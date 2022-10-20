«الداخلية» تصدر 5 قرارات باكتساب واستبعاد ومنح ورد الجنسية

أصدرَت وزارة الداخلية، 5 قرارات، منها قرارين رقمي 1938 و1939 لسنة 2022، بإبعاد شخصين خارج البلاد، يحملان الجنسية السورية، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

السماح لـ21 مواطنا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

كما أصدرَت وزارة الداخلية، قرارين رقمي 1937 و1944 لسنة 2022، بالسماح لـ21 مواطنا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، و20 آخرين باكتساب جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالمصرية.

ردّ الجنسية المصرية لـ11 شخصًا

وأصدَرت أيضًا وزارة الداخلية القرار رقم 1943 لسنة 2022 بردّ الجنسية المصرية لـ11 شخصًا.

ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية.