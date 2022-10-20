عضو «العفو الرئاسي» يعلن الإفراج عن 35 محبوسا احتياطيا خلال ساعات

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، ضمن قوائم «العفو الرئاسي».

وذكر «العوضي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»: «صباح الخيرات.. خلال الساعات القادمة إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا».

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، كشف قبل ساعات عبر حسابه بـ«فيس بوك»، عن اقتراب الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، قائلا: «الحمد لله كثيرا.. بشرة خير بنهاية هذا الأسبوع».

يذكر أنه جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، بتكليف من الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.