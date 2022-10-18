رئيس «إرادة جيل» عن قرارات العفو الرئاسي: الدولة تتعامل مع المحبوسين بمنطق الأبوة

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بقرارات لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنها تؤكد أن الدولة والقيادة السياسية تتعامل مع المحبوسين بمنطق الأبوة والأسرة الواحدة، وهذا جرى بدعوة من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

قرارات العفو الرئاسي خطوة جيدة على طريق الجمهورية الجديدة

وأوضح مطر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن هذه القرارات تعد خطوة جيدة على طريق الجمهورية الجديدة: «الحرية للإنسان شيء عظيم، ما يؤكد على وجود حقوق للإنسان داخل مصر».

الحرية المسؤولة مكفولة للجميع

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحرية مكفولة للجميع ولكن الحرية المسؤولة، مشيرا إلى خروج أعداد كبيرة خلال قوائم العفو الرئاسي المقبلة.

وطالب المجتمع بالمعاملة الطيبة للمفرج عنهم، وذلك من خلال إعادة دمجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية، خاصة أن الدولة عفت عنهم، مشيدا بالقرار رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.