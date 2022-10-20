حبس عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع أسلحة نارية وترويجها في الخانكة

أمرت جهات التحقيق في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح الناري، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الفني لفحصها.

ضبط ورشة سلاح بمركز الخانكة

كانت أجهزة الأمن في القليوبية تمكنت من ضبط ورشة لتصنيع السلاح الناري يديرها عاطل فى منطقة الخانكة، وتم التحفظ على المتهم وكمية من الأسلحة وأدوات التصنيع، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث.

معلومات تقود لعاطل يدير ورشة سلاح بالقليوبية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود ملعومات بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها، مُتخذاً من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية، بالتنسيق مع مباحث مركز الخانكة، بمداهمة المكان، وضُبط المتهم وبحوزته 6 فرد محلي، وعدد من الطلقات من ذات العيار و11 ماسورة حديدية مختلفة الأحجام، و46 قطعة حديدية مختلفة الأحجام، خاصة بالأسلحة النارية، و11 قطعة خشبية على شكل مقبض سلاح وأدوات تركيب وإصلاح وهاتف محمول، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم.

وأوضح عماد قزامل، المحامي بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقعه للمتهم في القانون ستكون تعديل الأسلحة والاتجار فيها، وعقوبتها السجن من سنة إلى 3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فهي السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات.