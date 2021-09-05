حوادث القليوبية.. حبس تاجر سلاح وضبط صاحب مخبز وإعادة فتاة لوالدها

واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها لضبط الخارجين على القانون، إذ تمكنت اليوم من إلقاء القبض على متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، وإعادة فتاة ذات 12 سنة إلى والدها بعد تغيبها بساعات، وضبط صاحب مخبز بلدي يتاجر في الدقيق المُدعم بالسوق السوداء.

حبس عاطل يتاجر في الأسلحة النارية بشبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة بقسم ثان شبرا الخيمة اليوم برئاسة زياد الباسل مدير النيابة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في السلاح والذخيرة، واتخاذ منزله وكرا لتجارته.

وألقت أجهزة الأمن بقسم ثان شبرا الخيمة القبض على المتهم وبحوزته أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بتحريز المضبوطات.

كانت معلومات سرية وردت للمقدم أحمد موسى رئيس المباحث، تفيد باتجار عاطل له معلومات جنائية فى الأسلحة النارية متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وشكل اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فريق بحث لضبط المتهم، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 4 فرد محلى وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.

نيابة القناطر تعيد فتاة لوالدها بعد تغيبها بساعات

أمرت نيابة القناطر اليوم، برئاسة المستشار محمد فايد، بتسليم فتاة 12 سنة لوالدها عقب نجاح أجهزة أمن القليوبية في إعادتها لأسرتها بعد تغيبها عن المنزل بساعات حيث تم العثور على الفتاة بمحطة قطارات قليوب وتم استدعاء والدها وتعرف عليها وقررت النيابة تسليمها لوالدها مع تعهده بحسن رعايتها.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقى بلاغ من عامل بإحدى شركات المقاولات يفيد بتغيب نجلته التي اعتادت التغيب عن المنزل وكانت المرة الأخيرة يوليو الماضى وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ.

وجري تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي حيث توصلت جهود رجال المباحث إلى العثور على الفتاة بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها وباستدعاء والدها تعرف عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمها له مع تعهده بحسن رعايتها.

ضبط صاحب مخبز يتاجر في الدقيق المدعم بالسوق السوداء

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية اليوم، مدير مسئول عن مخبز بلدي، وبحوزته 6 ماكينات صرف خبز مدعم، حيث قام بتجميع 1.750 طن "دقيق بلدى مدعم" وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق قدرت بقيمة مالية 10.850 جنيهًا، والتصرف في 1,650 طن دقيق بلدى مُدعم، بالبيع في السوق السوداء بقيمة 10.230 جنيهًا.

كما جرى ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر التمويني وأمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية، لتصرفهما في 60 طن سكر تمويني سائب والسماح بتوريد الكمية المشار إليها لمخزن تابع لمصنع الأول بالمخالفة لبنود التعاقد وقدرت القيمة المالية 510 آلاف جنيه بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.