200 طالب ينظمون ممرا شرفيا لمديرة مدرسة في بني سويف لبلوغها سن المعاش

نظم طلاب وطالبات مدرسة سعداوي مجاهد الثانوية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، شمال محافظة بني سويف، ممرًا شرفيًا بطول 500 متر، في سابقة لم تشهدها مديرية التربية والتعليم من قبل، لمديرة المدرسة لوصولها السن القانوني للتقاعد، وأقاموا لها احتفالية كبرى، شهدت حضور عدد كبير من قيادات التعليم والمدرسين بمركز الواسطى.

ممر شرفي يضم 200 طالب

وبدأت الاحتفالية بتنظيم طلاب المدرسة ممر شرفي بعدد 200 طالب وطالبة، وسط زغاريد الطالبات، وأعلام مصر، ثم تلاها العديد من الفقرات الغنائية والإنشادية، داخل المدرسة، بحضور نبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمية، وناصر أبو بكر وكيل الإدارة والعديد من الشخصيات العامة، والمعلمين من مختلف المدارس.

وأثنى طلاب وطالبات المدرسة بدور المديرة خلال فترة إدارتها لافتين إلى أنها كانت مثالا للانضباط تحتوي وتنظم، فلا إختراق هناك لنظامها سواء من البنين أو البنات.

مديرة المدرسة: ما قدمته لم يضع هباء

وأكدت مديرة المدرسة، مدى سعادتها البالغة وشعورها بالفخر والاعتزاز، مؤكدة أن ما حدث هو التكريم الأكبر الذي قد تحصل عليه طوال حياتها مشيرة إلى أنها فوجئت بتجمع الطلاب مصطفين بطول نحو 500 متر وعمل ممر شرفي تكريمًا لها على سنوات الجهد والعطاء المبذول في خدمة العملية التعليمية وهو ما أثلج صدرها وجعلها تشعر بأن سنوات جهدها طرحت ثمرا طيبا.

وأشارت مديرة المدرسة إلى أن هذا التكريم الذي أثلج صدرها بعد أن شاهدت المدرسة كلها بطالباتها ومدرسيها يقفون ويصفقون لها في ممر شرفي ضم جميع الطلبة والطالبات، مشيرة إلى أن هذا المشهد لن يفارق ذهنها طوال حياتها، لأن كل هذا الحب لا يقدر بمال.