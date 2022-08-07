ممر شرفي وتورتة من طلاب آداب المنوفية لأستاذ جامعي.. «حفل تخرجهم وعيد ميلاده»

تقديرا للدور الكبير الذي قام به الأستاذ الجامعي مع طلاب كلية الآداب جامعة المنوفية، قرروا الاحتفال بعيد ميلاده علي طريقتهم الخاصة من خلال تورتة عليها صورته، وممر شرفي كبير وحفاوة بالغة من الطلاب، في محاولة لـ«رد الجميل» منهم.

«كنت بمثابة أب للطلبة ومكنتش بتأخر عنهم في أي طلب وبعتبرهم زي أولادي»، هذا حال لسان الدكتور مصطفي شاهين، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، بعد احتفال الطلبة والطالبات أثناء حفلة تخرجهم بعيد ميلاد الأستاذ الجامعي، مقدمين له تورته كبيرة وعليها صورة له وإقامة ممر شرفي له وسط حالة من الفرح والبهجة بين جميع الحاضرين.

مفاجأة الطلبة لأستاذهم

وقال الدكتور مصطفى شاهين، الأستاذ بكلية الآداب قسم الفلسفة، إنه كان حريصا على الاحتفال مع الطلبة في يوم تخرجهم، ليفاجأ باصطفافهم على جانبي الطريق للتصفيق له وتحيته على مجهوده معهم خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاه الذي صادف الاحتفال بيوم تخرجهم، حيث أحضروا تورتة كبيرة واضعين عليها صورته عليها وسط تصفيق جميع الحاضرين.

اهتمام الأستاذ بطلابه

وتابع «شاهين» أنه كان يشرح للطلبة في المحاضرة كأنهم أبناءؤه ويعطي لهم الحرية في المناقشة والحوار، لدرجة أنه كان يجعل بعض الطلبة المتفوقين يخرجون مكان إلقاء المحاضرات لشرح الدروس السابقة لزملائهم، كما أنه كان يستمع إلى مشاكل الطلبة ويعمل على حلها في أسرع وقت ممكن حتى لو كانت هذه المشكلة عائلية .

شهادات تقدير ومبلغ من المال للمتفوقين

وأشار الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، أنه كان يحفز الطلبة على المذاكرة من خلال توزيع شهادات تقدير ومبلغ من المال يصل إلى 200 جنيه للطالب الذي يأتي بامتياز في المادة الخاصة به، كما كان يحث الطلاب على التركيز في المحاضرة من خلال توزيع الشوكولاتة على من يجيب عن الأسئلة، كل هذه الأشياء جعلت العلاقة بين الدكتور والطلبة إلى علاقة أب بأولاده.