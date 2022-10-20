«العفو الرئاسي»: 1040 مفرجا عنهم منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعمل خلال تلك الفترة بأسرع وتيرة لها منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، ونشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو في إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي.

عبدالعزيز: نعمل على تذليل وحل مشكلات الشباب المحبوسين

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي وجه كذلك جميع الجهات المعنية في الدولة للتعاون مع لجنة العفو، سواء في ملف العفو الرئاسي أو في ملف إعادة الدمج والتأهيل وتذليل وحل المشكلات التي قد يتعرض لها الشباب المحبوسون.

عبدالعزيز: لجنة العفو مستمرة في عملها

واستطرد: «وصلنا لرقم 1040 مفرجا عنهم منذ إعادة تفعيل عمل لجنة العفو، ولا تزال اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو الرئاسي من مختلف الطرق التي يتواصل أهالي المحبوسين مع اللجنة بها، سواء من خلال التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة أو إرسال بيانات المعفو عنهم من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب والذي عليه استمارة تخص لجنة العفو».

وأوضح أن لجنة العفو كثفت فترات أعمالها بزيادة عدد الساعات، ما ساهم في تسريع وتيرة العفو «هي هي نفس الإجراءات، ولكن إحنا اللي بنضغط على نفسنا لفحص كل الطلبات في أسرع وقت ممكن».

وتابع: «لجنة العفو الرئاسي من أسمها تعمل على الإفراج على شباب المحبوسين على ذمة القضايا أو محكوم عليهم في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، وبالتالي ينطبق عليهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالعفو الرئاسي».