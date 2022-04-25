نقابة الصحفيين تشيد بقرارات الإفراج عن محبوسين.. وتشكر النائب العام

أشاد نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، بالقرارات الصادرة، اليوم، من النيابة العامة، بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدة قضايا.

النقابة تشكر النائب العام

ووجه النقيب ومجلس النقابة، الشكر للنائب العام، ولكل القامات الشامخة للنيابة العامة بفروعها، والقضاء المصري بجهاته وهيئاته على هذه الخطوة المهمة البناءة، التي نأمل أن تتبعها خطوات أخرى قريبة، لاستكمالها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، غير الملوثة أيديهم بالدم، أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، خاصة زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم ورِيشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق، التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.